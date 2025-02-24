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Макрон обсудил Украину с Шольцем, Эрдоганом и Орбаном

Макрон подчеркнул важность достижения долгосрочного и стабильного мира на Украине.

Источник: Аргументы и факты

Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что в воскресенье, перед своей поездкой в США, он провел телефонные переговоры по вопросам Украины с несколькими мировыми лидерами.

Речь идет, в частности, о президенте Турции Реджепе Тайипе Эрдогане, канцлере Германии Олафе Шольце, премьер-министре Великобритании Кире Стармере, премьер-министре Венгрии Викторе Орбане и главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен. Макрон отметил, что эти обсуждения являются продолжением его недавних встреч с европейскими коллегами и союзниками.

В своем сообщении в социальной сети Х* Макрон подчеркнул важность достижения долгосрочного и стабильного мира на Украине, добавив, что его разговоры с лидерами направлены на согласование совместных действий в этом направлении. Он выразил надежду на конструктивное сотрудничество с партнерами по решению текущих проблем.

Кроме того, в четверг Макрон подтвердил свои планы посетить Вашингтон на следующей неделе, где он проведет переговоры с президентом США Дональдом Трампом 24 февраля. В Белом доме ожидают, что встреча станет важным шагом в укреплении двусторонних отношений и обсуждении ситуации в Украине.

Ранее сообщалось, что Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер разрабатывают для Дональда Трампа, лидера США, план, связанный с возможным развертыванием 30 тысяч военных на Украине, что может привести к эскалации конфликта.

* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.