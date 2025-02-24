Макрон обсудил Украину с Шольцем, Эрдоганом и Орбаном

В своем сообщении в социальной сети Х* Макрон подчеркнул важность достижения долгосрочного и стабильного мира на Украине, добавив, что его разговоры с лидерами направлены на согласование совместных действий в этом направлении. Он выразил надежду на конструктивное сотрудничество с партнерами по решению текущих проблем.