Первый пошёл: Глава СвДП уходит из политики после провала на выборах в Бундестаг

«Федеральные выборы принесли поражение СвДП, но, надеюсь, положили начало новой Германии. Именно за это я и боролся. Сейчас я ухожу из активной политики», — анонсировал политик.
Согласно предварительным данным, СвДП набрала всего 4,5% голосов, что ставит под угрозу её дальнейшее присутствие в парламенте.
Напомним, что голосование на досрочных выборах в Бундестаг состоялось 23 февраля. Лидером стал блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), который набрал около 29% голосов. «Альтернатива для Германии» впервые в своей истории заняла второе место. А вот фракция Олафа Шольца потерпела настоящее фиаско.