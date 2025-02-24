Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Первый пошёл: Глава СвДП уходит из политики после провала на выборах в Бундестаг

Председатель Свободной демократической партии Германии (СвДП) и экс-министр финансов Кристиан Линднер заявил об окончательном уходе из политической жизни после неудачи либералов на досрочных выборах в Бундестаг. Об этом он написал в соцсети X.

Источник: Life.ru

«Федеральные выборы принесли поражение СвДП, но, надеюсь, положили начало новой Германии. Именно за это я и боролся. Сейчас я ухожу из активной политики», — анонсировал политик.

Согласно предварительным данным, СвДП набрала всего 4,5% голосов, что ставит под угрозу её дальнейшее присутствие в парламенте.

Напомним, что голосование на досрочных выборах в Бундестаг состоялось 23 февраля. Лидером стал блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), который набрал около 29% голосов. «Альтернатива для Германии» впервые в своей истории заняла второе место. А вот фракция Олафа Шольца потерпела настоящее фиаско.