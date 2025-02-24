Первый пошёл: Глава СвДП уходит из политики после провала на выборах в Бундестаг

Напомним, что голосование на досрочных выборах в Бундестаг состоялось 23 февраля. Лидером стал блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), который набрал около 29% голосов. «Альтернатива для Германии» впервые в своей истории заняла второе место. А вот фракция Олафа Шольца потерпела настоящее фиаско.