Пушков спрогнозировал последствия выборов в Германии

«Итак, немцы выбрали нового канцлера. Им станет Мерц. Со времен Римской империи подтверждено: когда нация вступает в период деградации, во главе ее оказываются руководители, которые не спасают ее, а лишь способствуют ее дальнейшему затуханию. Это и происходит в Германии. Пятнадцать лет тому назад немецкий финансист Тилло Сарацин написал пророческую книгу “Германия: самоликвидация”. С тех пор процесс продолжается, с той лишь разницей, что теперь его возглавит не (Олаф) Шольц, а Мерц. При нем продолжится вредосносная для страны поддержка Украины, падение германской экономики, закрытие предприятий, проблемы со все более агрессивными мигрантами, разложение немецкого социума через навязывание обществу либеральных “ценностей”», — написал он в своем Telegram-канале.