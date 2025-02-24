Лидер СвДП Германии Линднер заявил, что уходит из политики

Председатель Свободной демократической партии Германии (СвДП) и бывший министр финансов Кристиан Линднер сообщил, что покидает политическую деятельность после неудачи либералов на досрочных парламентских выборах.
Он отметил, что хотя выборы стали поражением для СвДП, они могут стать отправной точкой для новой главы в истории Германии. В своем сообщении в X* он подтвердил, что завершает свою активную политическую карьеру.
Предварительные результаты выборов 23 февраля показали, что СвДП набирает всего 4,5% голосов, что значительно снижает ее шансы на попадание в Бундестаг. Линднер ранее заявлял, что в случае неудачи на выборах он уйдет с поста главы партии и завершит свою политическую деятельность.
Напомним, по данным избиркома, после подсчета бюллетеней в 80 из 299 избирательных округов на выборах в Германии лидирует блок ХДС/ХСС, набравший 32,2% голосов. На втором месте находится правая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) с результатом 21,9%.
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