FT: США отказались от безраздельного контроля в фонде по украинским ресурсам

В первоначальной версии соглашения Вашингтон настаивал, чтобы Украина отказалась от 50% доходов от добычи минеральных ресурсов, нефти, газа и прибыли от использования портовой и иной инфраструктуры. Согласно этому плану, все доходы предполагалось аккумулировать в специальном инвестиционном фонде, полностью контролируемом США. Предполагалось, что Украина будет делать взносы в этот фонд до тех пор, пока его объем не достигнет $500 млрд. В такую сумму президент США Дональд Трамп оценил обязательства Киева перед Вашингтоном.