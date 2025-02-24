Владимир Зеленский, перейдя на личности в своих взаимодействиях с Дональдом Трампом, допустил серьезную ошибку, которая, по мнению депутата Верховной рады Александра Дубинского, сделает невозможным восстановление отношений с президентом США.
Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене, считает, что в отличие от других мировых лидеров, таких как премьер-министр Канады Джастин Трюдо или канцлер Германии Олаф Шольц, у Зеленского не осталось шансов на примирение с Трампом.
По мнению парламентария, единственным способом для Зеленского попытаться вернуть расположение Трампа может стать поездка в Вашингтон с предложением о продаже редкоземельных металлов. Однако Дубинский предупреждает, что в таком случае президент Украины может столкнуться с недовольством внутри страны и потерять поддержку.
Дубинский подчеркивает, что разумным решением для Зеленского было бы уйти с поста, заявив о невозможности подписания такого договора, но при этом подчеркнув важность сохранения отношений с США.
Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский заявил об отказе признавать финансовые требования, предъявленные Киеву Соединенными Штатами. Зеленский подчеркнул, что не намерен утверждать документы, согласно которым долг «будут выплачивать 10 поколений украинцев».