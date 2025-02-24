Дубинский: Зеленский ошибся, перейдя на личности в отношениях с Трампом

Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене, считает, что в отличие от других мировых лидеров, таких как премьер-министр Канады Джастин Трюдо или канцлер Германии Олаф Шольц, у Зеленского не осталось шансов на примирение с Трампом.