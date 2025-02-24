Саботаж по-американски: Чиновники проигнорировали указ Маска о недельных отчётах

«Чиновники из некоторых ведомств, включая Минобороны, ФБР, Госдепартамент и офис, координирующий деятельность американских спецслужб, прямо сказали своим сотрудникам не реагировать», — написали авторы.
В NYT напомнили, что на днях федеральным служащим пришло электронное письмо от DOGE с требованием ответить на пять вопросов, которые касаются достижений на прошлой неделе. Крайний срок ответа — 23:59 24 февраля.
А тем временем стало известно, что Илон Маск в 13-й раз стал отцом. Матерью ребёнка оказалась американская активистка и блогер Эшли Сент-Клер.