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Саботаж по-американски: Чиновники проигнорировали указ Маска о недельных отчётах

Руководители федеральных ведомств США решили проигнорировать новое требование главы департамента эффективности государственного управления (DOGE) Илона Маска, который обязал чиновников отчитаться о проделанной за неделю работе. Об этом стало известно газете The New York Times.

Источник: Life.ru

«Чиновники из некоторых ведомств, включая Минобороны, ФБР, Госдепартамент и офис, координирующий деятельность американских спецслужб, прямо сказали своим сотрудникам не реагировать», — написали авторы.

В NYT напомнили, что на днях федеральным служащим пришло электронное письмо от DOGE с требованием ответить на пять вопросов, которые касаются достижений на прошлой неделе. Крайний срок ответа — 23:59 24 февраля.

А тем временем стало известно, что Илон Маск в 13-й раз стал отцом. Матерью ребёнка оказалась американская активистка и блогер Эшли Сент-Клер.