ССВ проходит в бундестаг после подсчета бюллетеней в 175 округах

Партия «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» набирает 5% голосов по итогам подсчета бюллетеней в 175 из 299 избирательных округов. Об этом свидетельствуют данные избирательной комиссии.
Такой результат позволяет партии Вагенкнехт, которая выступает против поставок оружия на Украину и отправки немецких войск за границу, пройти в бундестаг.
Ранее лидер Свободной демократической партии (СвДП) Кристиан Линднер объявил о своем намерении покинуть политику после неудачи либералов на досрочных парламентских выборах в Германии.
Напомним, 27 декабря президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер объявил о роспуске бундестага. Он выразил уверенность, что организация досрочных выборов соответствует интересам ФРГ.