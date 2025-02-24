Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ССВ проходит в бундестаг после подсчета бюллетеней в 175 округах

Партия Сары Вагенкнехт набирает 5% голосов.

Источник: Аргументы и факты

Партия «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» набирает 5% голосов по итогам подсчета бюллетеней в 175 из 299 избирательных округов. Об этом свидетельствуют данные избирательной комиссии.

Такой результат позволяет партии Вагенкнехт, которая выступает против поставок оружия на Украину и отправки немецких войск за границу, пройти в бундестаг.

Ранее лидер Свободной демократической партии (СвДП) Кристиан Линднер объявил о своем намерении покинуть политику после неудачи либералов на досрочных парламентских выборах в Германии.

Напомним, 27 декабря президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер объявил о роспуске бундестага. Он выразил уверенность, что организация досрочных выборов соответствует интересам ФРГ.