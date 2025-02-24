NYT сообщила о неповиновении ФБР, Госдепа и Пентагона приказу Маска

В Пентагоне заявили, что ведомство самостоятельно «отвечает за оценку работы своего персонала и будет проводить любую проверку в соответствии с собственными процедурами», сотрудников призвали воздержаться от ответов на письма из OPM. Не отвечать на запрос рекомендовала служащим и директор Управления национальной разведки Тулси Габбард, следует из ее сообщения подчиненным.