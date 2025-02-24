Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев выразил мнение, что от кандидата в канцлеры ФРГ Фридриха Мерца не стоит ожидать значительных изменений в политике в отношении России.
Он отметил, что причины, приведшие к досрочным выборам в Германии, вряд ли будут устранены, и власть в стране в конечном итоге останется в руках тех же системных либеральных партий. По его мнению, и социал-демократы, и христианские демократы уже давно утратили свои исторические роли как левые и правые силы, став партнерами, стремящимися сохранить существующую политическую систему.
Косачев подчеркнул, что сами выборы вряд ли окажут значительное влияние на глобальную политику, если только в них не произойдут радикальные изменения, такие как приход к власти партий, не входящих в правящий «квартет». Он выразил сомнение, что после выборов будут сделаны реальные шаги, необходимые для изменения ситуации в стране.
Особое внимание сенатор уделил теме внешней политики, заявив, что серьезных изменений в отношении России и Украины не ожидается. Несмотря на более жесткую позицию Мерца накануне выборов, Косачев полагает, что в случае победы Мерц станет канцлером, ориентированным скорее на согласованную европейскую позицию.
По словам Косачева, большая часть избирателей проголосовала за партии, которые не поддерживают текущую политику Германии в отношении России и Украины, однако эти голоса не будут учтены при формировании будущего курса страны. Он также отметил, что никаких значительных изменений в стране не будет достигнуто, а проблемы продолжат оставаться нерешенными.
Между тем помощник президента России, постоянный член Совбеза РФ Николай Патрушев допустил возобновление диалога с Берлином после выборов в Германии.