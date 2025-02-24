Сенатор Косачев: изменение отношения к РФ в Германии ожидать не приходится

Он отметил, что причины, приведшие к досрочным выборам в Германии, вряд ли будут устранены, и власть в стране в конечном итоге останется в руках тех же системных либеральных партий. По его мнению, и социал-демократы, и христианские демократы уже давно утратили свои исторические роли как левые и правые силы, став партнерами, стремящимися сохранить существующую политическую систему.