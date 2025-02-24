Белый дом: США пересматривают свою политику в отношении России и Украины

Американские власти пересматривают свою политику в отношении РФ, заявил советник главы Белого дома по национальной безопасности Майк Уолтц в эфире телеканала Fox News.
«Переосмысливаем то, как США взаимодействуют с Россией», — сказал он.
Кроме того, по словам Уолтца, Белый дом меняет свою стратегию сотрудничества с киевским режимом. Советник уточнил, что речь идёт о пересмотре порядка помощи Киеву и требованиях Вашингтона, касающихся сделки о продаже стратегических ресурсов Украины.
Он добавил, что администрация США стремится показать американцам, какую выгоду можно извлечь из их «огромной инвестиции» в указанную страну.
Напомним, ранее британская газета Financial Times написала, что Соединённые Штаты после инаугурации главы Белого дома Дональда Трампа поменяли отношение к России и начали рассматривать её как великую державу. До этого помощник российского президента Юрий Ушаков заявил, что накануне прихода к власти действующего американского лидера отношения России и США находились в наихудшем состоянии.