Белый дом: США пересматривают свою политику в отношении России и Украины

Напомним, ранее британская газета Financial Times написала, что Соединённые Штаты после инаугурации главы Белого дома Дональда Трампа поменяли отношение к России и начали рассматривать её как великую державу. До этого помощник российского президента Юрий Ушаков заявил, что накануне прихода к власти действующего американского лидера отношения России и США находились в наихудшем состоянии.