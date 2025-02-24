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Президент Чехии Павел: нельзя «убирать ногу с педали газа» в поддержке ВСУ

По утверждению политика, усталость в обществе непрерывно нарастает.

Источник: Аргументы и факты

Президент Чехии Петр Павел подчеркнул, что страны Европейского союза не должны снижать интенсивность своей поддержки Украины.

В своем сообщении в социальной сети X* он отметил, что усталость в обществе продолжает расти.

Однако, по его мнению, в тот момент, когда мирные переговоры могут стать реальностью, важно не ослаблять поддержку и не ослаблять усилия в этом направлении.

Ранее Швеция объявила о намерении передать Украине зенитные ракетные системы на сумму 1,2 миллиарда шведских крон (примерно 113 миллионов долларов).

* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.