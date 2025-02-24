Риторика высокопоставленных чиновников и лидеров стран Европейского союза в отношении России претерпела значительные изменения. Об этом в своем Telegram-канале сообщил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
Он отметил, что в последние годы европейские государства часто подчеркивали необходимость «нанести России стратегическое поражение».
Ульянов задался вопросом о том, когда в последний раз звучал этот нарратив, намекая на то, что он уже стал забытым. Это свидетельствует о том, что подход к российскому вопросу в Европе может меняться, и прежние установки теряют свою актуальность.
Такое изменение риторики может быть связано с изменениями в международной политике и внутренними проблемами стран ЕС. Ульянов подчеркнул, что важно отслеживать эти изменения и их влияние на отношения между Россией и Европой.
Ранее посол РФ в Лондоне Андрей Келин заявил, что Великобритания стремится нанести России «стратегическое поражение». По его словам, страна потратила на Украину примерно 100 миллиардов долларов.