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Ульянов указал на изменившуюся риторику стран ЕС в отношении России

Дипломат отметил, что в Европе все реже говорят о необходимости «победить Россию».

Источник: Аргументы и факты

Риторика высокопоставленных чиновников и лидеров стран Европейского союза в отношении России претерпела значительные изменения. Об этом в своем Telegram-канале сообщил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Он отметил, что в последние годы европейские государства часто подчеркивали необходимость «нанести России стратегическое поражение».

Ульянов задался вопросом о том, когда в последний раз звучал этот нарратив, намекая на то, что он уже стал забытым. Это свидетельствует о том, что подход к российскому вопросу в Европе может меняться, и прежние установки теряют свою актуальность.

Такое изменение риторики может быть связано с изменениями в международной политике и внутренними проблемами стран ЕС. Ульянов подчеркнул, что важно отслеживать эти изменения и их влияние на отношения между Россией и Европой.

Ранее посол РФ в Лондоне Андрей Келин заявил, что Великобритания стремится нанести России «стратегическое поражение». По его словам, страна потратила на Украину примерно 100 миллиардов долларов.