Украине понадобятся сотни лет, чтобы вернуть США $500 млрд

По данным издания, в последнем проекте соглашения прописано, что Украина должна будет направлять половину будущих государственных доходов от природных ресурсов и инфраструктуры в специальный фонд под управлением Правительства США. Отчисления будут продолжаться до тех пор, пока объём фонда не достигнет суммы задолженности.