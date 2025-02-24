Украине понадобятся сотни лет, чтобы вернуть США $500 млрд

По данным издания, в последнем проекте соглашения прописано, что Украина должна будет направлять половину будущих государственных доходов от природных ресурсов и инфраструктуры в специальный фонд под управлением Правительства США. Отчисления будут продолжаться до тех пор, пока объём фонда не достигнет суммы задолженности.
«При нынешних темпах роста доходов государства на это уйдут сотни лет», — отмечает журнал.
Собеседники издания из числа украинских чиновников выразили обеспокоенность в связи с этим фактом. Подписание соглашения в текущем виде может привести к массовому общественному недовольству и протестам, уверены они.
Новая версия соглашения, полученная Киевом 20 февраля, была подготовлена Министерством торговли США под руководством Говарда Лютника. Украинские официальные лица полагают, что жёсткие условия стали наказанием за отказ подписать ранние версии договора.
Президент США Дональд Трамп недавно вновь заявил, что Киев обязан вернуть Вашингтону все выделенные средства. Однако Владимир Зеленский 23 февраля оказался признавать задолженность перед Штатами.