В Германии огласили результаты досрочных выборов в бундестаг

Несмотря на первое место, «Союз» не получит самостоятельного большинства в бундестаге (для этого нужно иметь 316 голосов из 630). Второй по численности фракцией в немецком парламенте станет АдГ, однако у других партий страны есть табу на сотрудничество с ней. Мерц подтверждал, что ХДС\ХСС не будет формировать коалицию с ультраправыми. Наиболее вероятным членом коалиции считается СДПГ, но двум партиям все равно может не хватить мест в бундестаге, чтобы иметь большинство.