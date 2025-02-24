Пушков выразил мнение, что большая часть избирателей в ФРГ упорно голосуют за политиков, которые ведут их страну к упадку. Он предположил, что немцы, по всей видимости, «не наелись» проблем, и это создаёт предпосылки для дальнейшего ухудшения ситуации в Германии.