Падение немецкой экономики будет продолжаться, и проблемы с мигрантами в ФРГ никуда не исчезнут. Об этом заявил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков, комментируя досрочные выборы в бундестаг.
По итогам голосования победил блок Христианско-демократического и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС). Кандидатом в канцлеры ФРГ от указанной политической силы является Фридрих Мерц.
«Итак, немцы выбрали нового канцлера. Им станет Мерц. При нём продолжится вредоносная для страны поддержка Украины, падение германской экономики, закрытие предприятий, проблемы со все более агрессивными мигрантами, разложение немецкого социума через навязывание обществу либеральных “ценностей”», — написал российский сенатор в своём Telegram-канале.
Пушков выразил мнение, что большая часть избирателей в ФРГ упорно голосуют за политиков, которые ведут их страну к упадку. Он предположил, что немцы, по всей видимости, «не наелись» проблем, и это создаёт предпосылки для дальнейшего ухудшения ситуации в Германии.
Напомним, ранее Фридрих Мерц заявил, что планирует сформировать новое правительство страны ФРГ до католической Пасхи, которая в этом году отмечается 20 апреля. Политик выразил уверенность, что оставшегося времени достаточно для достижения указанной цели.