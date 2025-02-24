NYT: ФБР и Пентагон призвали своих сотрудников саботировать приказ Маска

Директор Федерального бюро расследований Кэш Патель и руководство Пентагона призвали своих сотрудников не выполнять приказ главы департамента государственной эффективности (DOGE) США Илона Маска, который потребовал от госслужащих предоставить отчет о работе, проделанной ими за неделю. Об этом написала газета The New York Times (NYT).
С рекомендацией саботировать распоряжение Маска также выступила директор национальной разведки Соединённых Штатов Тулси Габбард. В публикации отмечается, что приказ главы DOGE распространился по всему американскому правительству.
Кроме того, по данным газеты, электронное письмо с его распоряжением получили некоторые действующие федеральные судьи, которые относятся к судебной системе, а не к исполнительной власти. Авторы статьи полагают, что итоги указанного конфликта продемонстрируют, как далеко «простирается власть Маска».
Напомним, ранее глава DOGE заявил о необходимости ликвидировать ряд федеральных ведомств США. Маск провёл аналогию между неэффективно работающими учреждениями и сорняками, которые следует удалять с корнями. Он добавил, что реформа американского госаппарата позволит сократить бюджетные расходы и улучшить использование выделяемых средств.