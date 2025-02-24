NYT: ФБР и Пентагон призвали своих сотрудников саботировать приказ Маска

Кроме того, по данным газеты, электронное письмо с его распоряжением получили некоторые действующие федеральные судьи, которые относятся к судебной системе, а не к исполнительной власти. Авторы статьи полагают, что итоги указанного конфликта продемонстрируют, как далеко «простирается власть Маска».