В крае стартовала программа «Сибирский характер»

Очно-заочный процесс обучения стартует 1 сентября — участники пройдут годовой курс «Государственное и муниципальное управление» в Высшей школе государственного управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. Кроме того, на местах с участниками программы будут работать наставники, которые помогут быстрее вникнуть в рабочие процессы. После завершения обучения выпускники смогут работать в органах власти, муниципальных учреждениях, госкорпорациях, партийных структурах, военно-патриотических организациях.