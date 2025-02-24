В крае стартовала программа «Сибирский характер»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В День защитника Отчества в Красноярском крае начался прием заявлений от потенциальных участников кадровой программы «Сибирский характер» для ветеранов и бойцов СВО.
Заявку на участие можно оставить в личном кабинете на сайте Сибирскийхарактер.рф.
Напомним, программа «Сибирский характер» стала дополнением к федеральному проекту «Время героев», задача которого — создать квалифицированный управленческий корпус из числа участников специальной военной операции. 19 февраля она была утверждена на заседании Общественного совета, который возглавляет Губернатор Красноярского края Михаил Котюков.
На первоначальном этапе необходимо заполнить анкету, написать эссе и пройти тестирование. Затем начнутся собеседования, по результатам которых Общественный совет определит кандидатуры участников программы.
Очно-заочный процесс обучения стартует 1 сентября — участники пройдут годовой курс «Государственное и муниципальное управление» в Высшей школе государственного управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. Кроме того, на местах с участниками программы будут работать наставники, которые помогут быстрее вникнуть в рабочие процессы. После завершения обучения выпускники смогут работать в органах власти, муниципальных учреждениях, госкорпорациях, партийных структурах, военно-патриотических организациях.
Для действующих военнослужащих, которые сегодня находятся в зоне боевого соприкосновения, созданы особые условия кадрового отбора: специальные сроки и форма заполнения анкеты, а также формат «отложенного» обучения. Бойцы будут включены в резерв и приступят к занятиям после возвращения домой.
На сайте Сибирскийхарактер.рф также представлен состав Общественного совета, ответы на самые частые вопросы и порядок отбора кандидатов.
Подробную информацию о программе подготовки управленческих кадров «Сибирский характер» можно узнать по телефонам горячей линии: 122 и 8−800−100−02−24.