КНДР заявила, что не будет добиваться снятия санкций

Северная Корея считает санкции, введенные против нее, незаконными и варварскими, однако больше не проявляет интереса к их снятию и не намерена добиваться этого. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел КНДР, опубликованном Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК).
В документе подчеркивается, что для Пхеньяна снятие санкций через переговоры утратило свою актуальность и не является приоритетной задачей.
Согласно заявлению, варварские санкции со стороны США научили Северную Корею выживать и развиваться в сложных внешних условиях, что, по мнению властей, стало решающим фактором в наращивании их мощи.
В МИД КНДР отметили, что недавнее заседание многосторонней группы мониторинга санкций, созданной под эгидой США, Южной Кореи и Японии, лишь подтверждает, что санкционная политика Вашингтона «скатилась в бардак». Пхеньян уверен, что дальнейшие попытки США и их союзников использовать санкции только усложнят ситуацию для них.
Кроме того, в МИД КНДР предупредили, что любые попытки введения дополнительных санкций против страны приведут к серьезным последствиям для инициаторов. Пхеньян заявил о готовности принять меры для защиты своих суверенных прав, подчеркивая, что не будет мириться с давлением извне.
Ранее на пленуме Центрального комитета Трудовой партии Кореи КНДР заявила о намерении следовать «чрезвычайно жесткой стратегии против США». Во время пленума США были названы самым реакционным государством, где антикоммунизм рассматривается как неизменная государственная стратегия.