КНДР заявила, что не будет добиваться снятия санкций

Северная Корея считает санкции, введенные против нее, незаконными и варварскими, однако больше не проявляет интереса к их снятию и не намерена добиваться этого. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел КНДР, опубликованном Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК).