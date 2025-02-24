Советник Балаж Орбан: Венгрия надеется на сотрудничество с США

Он подчеркнул, что Венгрия и США разделяют схожие взгляды и приоритеты, а вопросы, поднимаемые новым американским руководством, также имеют большое значение для венгерской стороны. В связи с этим Будапешт рассчитывает на тесное взаимодействие между двумя странами.