Советник Балаж Орбан: Венгрия надеется на сотрудничество с США

Политический директор премьер-министра Венгрии Балаж Орбан выразил надежду на укрепление сотрудничества с администрацией президента США Дональда Трампа.
По его словам, Будапешт готов совместно с Вашингтоном решать актуальные проблемы, включая борьбу с нелегальной миграцией.
Он подчеркнул, что Венгрия и США разделяют схожие взгляды и приоритеты, а вопросы, поднимаемые новым американским руководством, также имеют большое значение для венгерской стороны. В связи с этим Будапешт рассчитывает на тесное взаимодействие между двумя странами.
Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что США пересмотрят враждебные решения предыдущей администрации в отношении Венгрии, основанные «на мести».