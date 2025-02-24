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Советник Балаж Орбан: Венгрия надеется на сотрудничество с США

Венгрия готова решать общие проблемы, которые стоят перед Будапештом и Вашингтоном.

Источник: Аргументы и факты

Политический директор премьер-министра Венгрии Балаж Орбан выразил надежду на укрепление сотрудничества с администрацией президента США Дональда Трампа.

По его словам, Будапешт готов совместно с Вашингтоном решать актуальные проблемы, включая борьбу с нелегальной миграцией.

Он подчеркнул, что Венгрия и США разделяют схожие взгляды и приоритеты, а вопросы, поднимаемые новым американским руководством, также имеют большое значение для венгерской стороны. В связи с этим Будапешт рассчитывает на тесное взаимодействие между двумя странами.

Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что США пересмотрят враждебные решения предыдущей администрации в отношении Венгрии, основанные «на мести».