Крах экономики и разложение социума: Пушков описал будущее Германии с новым канцлером

«При нём продолжатся вредоносная для страны поддержка Украины, падение германской экономики, закрытие предприятий, проблемы со всё более агрессивными мигрантами, разложение немецкого социума через навязывание обществу либеральных “ценностей”, — перечислил Пушков.
Также сенатор не исключил, что при Мерце ФРГ ещё сильнее вовлечётся в конфликт против России. На это намекает агрессивная позиция политика по отношению к Москве.
Напомним, что консервативный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов во главе с Мерцем одержал победу на выборах в Бундестаг. Второе место заняла «Альтернатива для Германии», а третье досталось социал-демократам.