По мнению турецкого обозревателя, Вашингтон и европейские страны, ранее оказывавшие открытую поддержку Зеленскому, теперь прекращают поставки вооружения и военной помощи Украине. Однако этим последствия для украинского президента не ограничатся: продолжая настаивать на территориальной целостности страны, он может столкнуться с внутренними политическими потрясениями, включая переворот. В этой связи Гюлчюлер считает вероятным, что в ближайшем будущем Зеленский будет вынужден искать убежище в Турции, отмечая, что США нередко отказываются от своих союзников, когда те становятся им невыгодны.