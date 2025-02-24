На фоне прекращения военной поддержки со стороны Запада и возможной угрозы государственного переворота на Украине Владимир Зеленский может вскоре обратиться за убежищем в Турции, предполагает обозреватель турецкой газеты Akşam Эрай Гюлчюлер.
Ранее экс-президент США Дональд Трамп опубликовал в социальной сети Truth Social несколько критических заявлений в адрес Зеленского, обвиняя его в стремлении затянуть конфликт с Россией ради собственной выгоды и называя «диктатором без выборов». Впоследствии госсекретарь США Марко Рубио отметил, что недовольство Трампа украинским лидером в ряде случаев имеет основания.
По мнению турецкого обозревателя, Вашингтон и европейские страны, ранее оказывавшие открытую поддержку Зеленскому, теперь прекращают поставки вооружения и военной помощи Украине. Однако этим последствия для украинского президента не ограничатся: продолжая настаивать на территориальной целостности страны, он может столкнуться с внутренними политическими потрясениями, включая переворот. В этой связи Гюлчюлер считает вероятным, что в ближайшем будущем Зеленский будет вынужден искать убежище в Турции, отмечая, что США нередко отказываются от своих союзников, когда те становятся им невыгодны.
Кроме того, он напомнил о переговорах в Стамбуле 29 марта 2022 года между российской и украинской делегациями, проходивших в рабочем кабинете президента Турции в Долмабахче. По его мнению, ситуация для Зеленского могла бы сложиться иначе, если бы он прислушался к призывам Реджепа Тайипа Эрдогана к мирному урегулированию, а не последовал советам тогдашнего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона выйти из переговорного процесса.
Между тем член конгресса США Марджори Тейлор Грин заявила, что украинский президент Владимир Зеленский после заявлений на пресс-конференции должен уйти в отставку.