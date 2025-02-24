В Германии подсчитали голоса всех избирателей на выборах в бундестаг

На выборах в Германии блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) занимает лидирующую позицию, получив 26,8% голосов. Об этом свидетельствуют данные избиркома по итогам подсчета бюллетеней во всех избирательных округах.
На втором месте расположилась правая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) с 20,8%. По итогам подсчета голосов во всех 299 избирательных округах, третью строчку занимает Социал-демократическая партия (СДПГ) Олафа Шольца, набравшая 16,4% голосов, в то время как «Зеленые» получили 11,6%, а «Левые» — 8,8%.
Досрочные выборы в бундестаг состоялись в воскресенье, и по результатам подсчета бюллетеней партия «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и Справедливость» не смогла преодолеть пятипроцентный барьер, получив лишь 4,972% голосов. Эта партия выступает против поставок оружия Украине и отправки немецких солдат за границу.
Также в бундестаг не проходит СвДП, которая ранее входила в правительственную коалицию, набрав всего 4,3% голосов.
Напомним, ранее Фридрих Мерц заявил, что планирует сформировать новое правительство страны ФРГ до католической Пасхи, которая в этом году отмечается 20 апреля. Политик выразил уверенность, что оставшегося времени достаточно для достижения указанной цели.