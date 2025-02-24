Досрочные выборы в бундестаг состоялись в воскресенье, и по результатам подсчета бюллетеней партия «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и Справедливость» не смогла преодолеть пятипроцентный барьер, получив лишь 4,972% голосов. Эта партия выступает против поставок оружия Украине и отправки немецких солдат за границу.