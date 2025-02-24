«Цензор.net» узнал о назначении командиров создаваемых в ВСУ корпусов

По его данным, уже назначены 18 командиров корпусов. Среди них — Денис Прокопенко, командир полка Нацгвардии «Азов» (признан в России террористической организацией и запрещен), который попал в плен в Мариуполе, но вернулся на Украину в ходе обмена; первый командир «Азова» Андрей Билецкий (командует 3-ей штурмовой бригадой); командир 13-й бригады Нацгвардии «Хартия» Игорь Оболенский и др. Ранее Бутусов сообщал, что некоторые корпуса будут созданы на базе тех соединений, которыми сейчас командуют эти военные.