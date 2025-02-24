Австралия объявила о крупнейших с февраля 2022 года санкциях против России

Дополнительные ограничения, как отметила Пенни Вонг, введены против предприятий и граждан, которые, по мнению австралийских властей, причастны к углублению военного сотрудничества между Россией и Северной Кореей.
«Помимо того, санкции были введены против организаций оборонного, транспортного и финансового секторов России, и тех граждан, кто распространяет дезинформацию, подрывающую репутацию Украины и ее правительства», — сообщила Пенни Вонг.
Наряду с санкциями был введен запрет на поставку в Россию беспилотных летательных аппаратов, их компонентов, а также был введен запрет на оказанию любых услуг для российских лиц со стороны австралийских компаний, связанных с технологиями создания БПЛА.