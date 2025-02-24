Первый краевой военно-патриотический форум «Защитник Отечества» состоялся в Хабаровске

«Вы и те люди, которые сейчас своим мужеством, своими тактическими и стратегическими решениями доказывают нашу Победу, делами доказывают торжество русского оружия там, на поле боя, — наши ориентиры. Вы — наши приоритеты. И с удовольствием хотим сказать, что мы не просто ваш тыл — мы рядом с вами и будем поддерживать вас во всем», — обратился к бойцам ВВО губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин.