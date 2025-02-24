Первый краевой военно-патриотический форум «Защитник Отечества» состоялся в Хабаровске

Перед открытием форума губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин осмотрел выставку военной техники Вооруженных Сил РФ, применяемой в условиях современного боя в зоне проведения специальной военной операции: квадроциклы «Сокол», багги, танк Т-80, БМП и другое. Также на площадке форума была представлена трофейная техника НАТО и ВСУ, захваченная военнослужащими группировки войск «Восток».
После осмотра состоялась торжественная церемония открытия форума, в ее ходе прошел телемост с командующим группировкой войск «Восток» генерал-полковником Андреем Иванаевым из зоны проведения специальной военной операции. Командующий поздравил бойцов и жителей края с Днём защитника Отечества, поблагодарил правительство региона за помощь в организации мероприятия и дал старт открытию форума.
«Вы и те люди, которые сейчас своим мужеством, своими тактическими и стратегическими решениями доказывают нашу Победу, делами доказывают торжество русского оружия там, на поле боя, — наши ориентиры. Вы — наши приоритеты. И с удовольствием хотим сказать, что мы не просто ваш тыл — мы рядом с вами и будем поддерживать вас во всем», — обратился к бойцам ВВО губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин.
Глава региона также выразил слова благодарности ветеранам Великой Отечественной войны, разгромившим нацизм и отстоявшим свободу и независимость Родины, поздравил их и всех участников СВО, специалистов разных профессий, добровольцев с Днём защитника Отечества.
«На всех нас возложена огромная ответственность за будущее нашей страны и региона. Наш народ верит в вас — защитников Родины, в вашу надежность, решительность, преданность Отечеству и присяге. Уверен, что вместе любые вызовы нам по плечу, и как было на протяжении всех веков, Победа будет за нами!» — сказал Дмитрий Демешин.
В рамках церемонии открытия 15 бойцов, отличившихся при исполнении воинского долга, получили государственные награды и ведомственные знаки отличия, а также удостоверения о вступлении в «Ассоциацию ветеранов специальной военной операции». Волонтёрам за поддержку участников СВО и членов их семей были вручены благодарственные письма губернатора Хабаровского края и командующего войсками Восточного военного округа. Также в честь Дня защитника Отечества состоялась церемония вступления школьников в ряды «Юнармии».
Для гостей форума были организованы более двадцати тематических площадок, а также выставки, мастер-классы, встречи, концерты и многое другое. Здесь можно было ознакомиться с образцами стрелкового и другого вооружения, экипировки, товарами местных производителей, продукцией, изготовленной для нужд СВО волонтёрами. Работали «полевая кухня», пункты отбора на военную службу по контракту, приёма обращений, бесплатной юридической консультации, сбора писем и рисунков на фронт от жителей. Программа форума включала также литературные чтения поэтов и писателей СВО, кинопоказ авторских документальных фильмов и семинары.