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Лукашенко: Беларусь придает большое значение сохранению дружественных отношений с Эстонией

24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени соотечественников и себя лично поздравил народ Эстонии с Днем Независимости. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Источник: AP 2024

Глава государства обратил внимание, что Беларусь придает большое значение сохранению основанных на исторической и культурной близости, многолетней дружбе и взаимном уважении дружественных отношений с Эстонией. «Нужно беречь и уважать подаренное нам нашими предками наследие», — говорится в поздравлении.

К сожалению, на нынешнем этапе искусственно созданные барьеры препятствуют возобновлению взаимного доверия и диалога, отметил Президент.

«Убежден, совместными усилиями мы преодолеем все временные ограничения для процветания и благополучия наших государств. Сотрудничать и разговаривать с соседями даже в противоречивое время, стараться решать все мирно — самый правильный путь. Подтверждаю, что Беларусь всегда была и остается сторонницей именно такого подхода», — подчеркнул глава государства.

Александр Лукашенко пожелал всем жителям Эстонии уверенности в сегодняшнем дне, мирного и успешного будущего.

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