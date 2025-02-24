Лукашенко: Беларусь придает большое значение сохранению дружественных отношений с Эстонией

«Убежден, совместными усилиями мы преодолеем все временные ограничения для процветания и благополучия наших государств. Сотрудничать и разговаривать с соседями даже в противоречивое время, стараться решать все мирно — самый правильный путь. Подтверждаю, что Беларусь всегда была и остается сторонницей именно такого подхода», — подчеркнул глава государства.