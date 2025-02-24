Глава Башкирии подписал указ о дополнительной премии для школьников в размере 150 тысяч рублей. Ее могут получить призеры и победители школьных олимпиад при условии поступления в вузы Башкортостана. Соответствующие изменения внесены в действующий указ Главы РБ о премиях победителям и призерам всероссийской олимпиады школьников и иных всероссийских и межрегиональных олимпиад и конкурсов.
Напомним, что премии для участников олимпиад школьников и учителей, которые занимались подготовкой детей, были учреждены в Башкортостане в 2018 году. С тех пор размер выплат уже увеличивали в 2021 году. Очередное повышение произошло в 2024 году.
Теперь победители Всероссийской олимпиады школьников и их педагоги, которые занимались подготовкой, получают 300 тысяч рублей. Изначально сумма премии была равна 60 тысячам, в 2021 году она выросла до 100 тысяч. Призеры ВсОШ и их учителя смогут получить премию в размере 150 тысяч рублей. Ранее размер выплаты составлял 30 тысяч, а затем — 60 тысяч рублей.
Напомним, в Башкирии выпускники школ, набравшие 100 баллов по результатам ЕГЭ, могут получить единовременную премию в размере 150 тысяч рублей. На это имеют право те, кто поступил в вузы республики, которые являются участниками Евразийского научно-образовательного центра мирового уровня.