Глава Башкирии подписал указ о дополнительной премии для школьников.

Теперь победители Всероссийской олимпиады школьников и их педагоги, которые занимались подготовкой, получают 300 тысяч рублей. Изначально сумма премии была равна 60 тысячам, в 2021 году она выросла до 100 тысяч. Призеры ВсОШ и их учителя смогут получить премию в размере 150 тысяч рублей. Ранее размер выплаты составлял 30 тысяч, а затем — 60 тысяч рублей.