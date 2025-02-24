Рябков прокомментировал возможное прекращения огня на Украине

«Специальная военная операция глубоко мотивирована. Она не могла не начаться. У нас просто не было альтернативы, поскольку те глубинные причины кризиса вызревали во многом вследствие разрушительной политики Вашингтона и европейских столиц на восточноевропейском направлении, на направлении Украины, проводившейся десятилетиями. В итоге все привело к этому кризису. Соответственно, теперь без обращения к причинам конфликта, — а они в расширении НАТО, совершенно безудержном, в игнорировании того, что к власти в Киеве пришли люди в результате госпереворота, а впоследствии западная группа отбросила минские договоренности, — многократно об этом говорилось с нашей стороны. Надо заниматься и нерасширением НАТО, надо заниматься и обеспечением прав русскоязычного населения на Украине, которые буквально растоптаны. Без всего этого долгосрочного решения не получится», — сказал замминистра.