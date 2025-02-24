Рябков прокомментировал возможное прекращения огня на Украине

«На сегодня большего понимания у нас не появилось. Мы можем, наверное, с достаточной уверенностью фиксировать стремление американской стороны продвинуться в направлении скорого прекращения огня. Но, как это подчеркивалось и в Эр-Рияде, и ранее, прекращение огня без долгосрочного урегулирования — это путь к скорому возобновлению огня и возобновлению конфликта с еще более тяжелыми последствиями, в том числе последствиями для российско-американских отношений. Мы этого не хотим», — сказал Рябков.
По его словам, «нужен поиск долгосрочного решения, которое, в свою очередь, в обязательном порядке должно включать элемент преодоления первопричин происходившего на Украине и вокруг нее».
«Специальная военная операция глубоко мотивирована. Она не могла не начаться. У нас просто не было альтернативы, поскольку те глубинные причины кризиса вызревали во многом вследствие разрушительной политики Вашингтона и европейских столиц на восточноевропейском направлении, на направлении Украины, проводившейся десятилетиями. В итоге все привело к этому кризису. Соответственно, теперь без обращения к причинам конфликта, — а они в расширении НАТО, совершенно безудержном, в игнорировании того, что к власти в Киеве пришли люди в результате госпереворота, а впоследствии западная группа отбросила минские договоренности, — многократно об этом говорилось с нашей стороны. Надо заниматься и нерасширением НАТО, надо заниматься и обеспечением прав русскоязычного населения на Украине, которые буквально растоптаны. Без всего этого долгосрочного решения не получится», — сказал замминистра.
«Прекращение огня само по себе — это не решение. У нас другой подход и другие ориентиры, о чем было сказано напрямую президентом России (Владимиро Путиным), и о чем наши высокопоставленные представители говорили в Эр-Рияде с предельной четкостью и весьма развернуто», — добавил Рябков.
Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде 18 февраля. С российской стороны в них участвовали глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента РФ Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев, со стороны США — помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Как заявил Лавров, в ходе первых за долгое время очных переговоров РФ и США договорились создавать условия для полного возобновления сотрудничества и его расширения на новые сферы, представляющие взаимный интерес. В частности, Москва и Вашингтон договорились устранить искусственные ограничения в работе посольств и других загранучреждений, создать рабочие группы высокого уровня для начала работы по скорейшему разрешению кризиса на Украине.