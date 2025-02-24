Лукашенко обратился к народу Эстонии, сказав про искусственные барьеры

Президент Беларуси убежден, что совместными усилиями удастся преодолеть все временные ограничения для процветания и благополучия двух стран. Он заметил, что сотрудничать и разговаривать с соседями даже в противоречивое время и стараться решать все мирно является самым правильным путем.