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Лукашенко обратился к народу Эстонии, сказав про искусственные барьеры

Лукашенко поздравил народ Эстонии с Днем Независимости.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко 24 февраля 2025 года от имени белорусского народа и себя лично обратился к народу Эстонии, поздравил с Днем Независимости и сказал про искусственные барьеры. Об этом информирует пресс-служба президента.

Президент подчеркнул, что белорусская сторона придает большое значение сохранению основанных на культурной и исторической близости, а также многолетней дружбе, взаимном уважении дружественных отношений с Эстонией. Глава государства в поздравлении уточнил, что необходимо беречь и уважать подаренное предками наследие.

— К сожалению, на нынешнем этапе искусственно созданные барьеры препятствуют возобновлению взаимного доверия и диалога, — подчеркнул Александр Лукашенко.

Президент Беларуси убежден, что совместными усилиями удастся преодолеть все временные ограничения для процветания и благополучия двух стран. Он заметил, что сотрудничать и разговаривать с соседями даже в противоречивое время и стараться решать все мирно является самым правильным путем.

— Подтверждаю, что Беларусь всегда была и остается сторонницей именно такого подхода, — уточнил глава государства.

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