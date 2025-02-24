Лукашенко обратился к народу Эстонии, сказав про искусственные барьеры

Президент Беларуси Александр Лукашенко 24 февраля 2025 года от имени белорусского народа и себя лично обратился к народу Эстонии, поздравил с Днем Независимости и сказал про искусственные барьеры. Об этом информирует пресс-служба президента.
Президент подчеркнул, что белорусская сторона придает большое значение сохранению основанных на культурной и исторической близости, а также многолетней дружбе, взаимном уважении дружественных отношений с Эстонией. Глава государства в поздравлении уточнил, что необходимо беречь и уважать подаренное предками наследие.
— К сожалению, на нынешнем этапе искусственно созданные барьеры препятствуют возобновлению взаимного доверия и диалога, — подчеркнул Александр Лукашенко.
Президент Беларуси убежден, что совместными усилиями удастся преодолеть все временные ограничения для процветания и благополучия двух стран. Он заметил, что сотрудничать и разговаривать с соседями даже в противоречивое время и стараться решать все мирно является самым правильным путем.
— Подтверждаю, что Беларусь всегда была и остается сторонницей именно такого подхода, — уточнил глава государства.
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