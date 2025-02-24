Министерству обороны передали некоторые функции министерства промышленности

В тексте говорится:
Реорганизовать министерство обороны РК с передачей ему функций и полномочий министерства промышленности и строительства РК в сферах:
- формирования, руководства и межотраслевой координации государственного оборонного заказа;
- осуществления военно-технического сотрудничества;
- ценообразования на товары и продукцию военного назначения, товары и продукцию двойного назначения, работы военного назначения и услуги военного назначения в рамках государственного оборонного заказа.
Министерство обороны РК определено правопреемником прав и обязательств министерства промышленности и строительства РК в соответствии с передаваемыми функциями и полномочиями.
Правительству поручается обеспечить:
по согласованию с Администрацией президента РК перераспределение штатной численности реорганизуемых государственных органов и подведомственной им организации;принятие иных мер по реализации настоящего указа.
Указ введен в действие с 13 февраля 2025 года.