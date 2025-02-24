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Министерству обороны передали некоторые функции министерства промышленности

Токаев подписал указ от 13 февраля 2025 года «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы государственного управления Республики Казахстан», сообщает Zakon.kz.

В тексте говорится:

Реорганизовать министерство обороны РК с передачей ему функций и полномочий министерства промышленности и строительства РК в сферах:

  • формирования, руководства и межотраслевой координации государственного оборонного заказа;
  • осуществления военно-технического сотрудничества;
  • ценообразования на товары и продукцию военного назначения, товары и продукцию двойного назначения, работы военного назначения и услуги военного назначения в рамках государственного оборонного заказа.

Министерство обороны РК определено правопреемником прав и обязательств министерства промышленности и строительства РК в соответствии с передаваемыми функциями и полномочиями.

Правительству поручается обеспечить:

по согласованию с Администрацией президента РК перераспределение штатной численности реорганизуемых государственных органов и подведомственной им организации;принятие иных мер по реализации настоящего указа.

Указ введен в действие с 13 февраля 2025 года.