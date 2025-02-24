Times: Макрон и Стармер хотят уговорить Трампа отказаться от переговоров с РФ

По словам Ушакова, делегации провели серьезный разговор по всем вопросам, в том числе обсудили сближение позиций России и США и контакты по Украине. Лавров назвал разговор очень полезным и сообщил, что РФ и США договорились обеспечить скорейшее назначение послов в обеих столицах. Уиткофф указал по завершении переговоров, что американская делегация не могла себе представить лучших результатов этого раунда. Уолтц заверил, что российско-американские отношения могут стать «очень продуктивными и стабилизирующими» и что Трамп настроен на скорейшее движение к этому.