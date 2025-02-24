Times: Макрон и Стармер хотят уговорить Трампа отказаться от переговоров с РФ

ЛОНДОН, 24 февраля. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер попытаются уговорить президента США Дональда Трампа отказаться от переговоров с РФ по урегулированию украинского конфликта в обмен на европейские обязательства по обеспечению в будущем безопасности Украины. Об этом пишет газета The Times со ссылкой на дипломатические источники.
По их данным, лидеры двух стран договорились скоординировать свои подходы и попытаться повлиять на планы Трампа по завершению конфликта. Визит Макрона в Вашингтон состоится в понедельник, Стармер посетит США в четверг.
Российская и американская делегации провели 18 февраля в столице Саудовской Аравии переговоры, которые продлились около 4,5 часа. Россию на встрече представляли глава МИД Сергей Лавров, помощник главы государства Юрий Ушаков и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. От США на переговорах присутствовали госсекретарь Марко Рубио, помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпосланник американского лидера Стивен Уиткофф.
По словам Ушакова, делегации провели серьезный разговор по всем вопросам, в том числе обсудили сближение позиций России и США и контакты по Украине. Лавров назвал разговор очень полезным и сообщил, что РФ и США договорились обеспечить скорейшее назначение послов в обеих столицах. Уиткофф указал по завершении переговоров, что американская делегация не могла себе представить лучших результатов этого раунда. Уолтц заверил, что российско-американские отношения могут стать «очень продуктивными и стабилизирующими» и что Трамп настроен на скорейшее движение к этому.