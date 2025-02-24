Полковник Ходаренок назвал главные уроки трех лет СВО

Уже после первых боев и сражений СВО все прежние представления о конфликтах будущего и теоретические изыскания, вроде войн шестого поколения, оказались весьма и весьма далеки от реальности. Идеи о бесконтактных войнах, которые еще в 2014 году представлялись теоретикам единственно возможным вариантом ведения войны, на фоне штурма Бахмута, Угледара и Часова Яра оказались настолько иллюзорными, что сейчас о них даже неудобно вспоминать. Одним словом, в ходе СВО и теоретики, и практики военного строительства увидели то, что никак не укладывалось в их представления о вооруженной борьбе.