Политолог Евгения Пименова: почему Германия превратится в антироссийский «хаб» ЕС

Главная интрига теперь заключается в том, какое политическое будущее ожидает партию АдГ, которую германский политический мейнстрим причисляет к праворадикальным и экстремистским движениям и многие годы держит в политической изоляции, несмотря на растущую поддержку населения. Напомним, АдГ декларировала в своей программе выход из ЕС и отмены санкций в отношении России, и, по последним данным, занимает второе место в общефедеральном рейтинге.
Выборы «на скорую руку»
Почему рассыпалось правительство — вопрос непростой. Это и столкновение личных амбиций, и внутренняя борьба за рейтинги, и просто общая политическая несыгранность. Возможно, помимо прочего, Шольцу не хватило харизмы или таланта изощренных компромиссов, которыми обладала, к примеру, его предшественница Ангела Меркель. Быть может, он оказался просто не в свое время и не на своем месте.
Так или иначе, он уже поздравил с победой своего оппонента, главу ХДС Фридриха Мерца. Теперь Олаф Шольц, скорее всего, уйдет из политики в частную жизнь — это его решение, которое он публично озвучил незадолго до выборов.
Явка составила рекордные за десятилетия 84%. Наряду с этаблированными немецкими партиями борьбу вели и менее крупные силы. Среди них были и вовсе экзотические объединения. Например, партия «Вольт», требующая полной цифровизации госуправления, партия коронавирусных диссидентов «Базис», видящая своей главной целью выход Германии из Всемирной организации здравоохранения, «Партия за биомедицинские исследования в области омоложения», борющаяся за преодоление старческих болезней. Разумеется, у таких микропартий не было шансов оказать сколько-нибудь серьезное влияние на ход электорального процесса.
Организация выборов прошла не без сбоев. Так, например, случился серьёзной просчет в подготовке волеизъявления для немцев, проживающих за рубежом, — многие из них не получили вовремя бюллетени и не успели отправить их в установленные законом сроки.
Победители и аутсайдеры
Согласно последним соцопросам, большинство немецких граждан смотрят в будущее с тревогой. Главным фаворитом предвыборной гонки была партия Христианских демократов и ее кандидат на канцлерский пост Фридрих Мерц. По итогам выборов этот прогноз оправдался — ХДС получила 28,6%. Однако Мерц, несмотря на заметный отрыв от оппонентов, не имеет исчерпывающей эмоциональной поддержки населения — только 35% испытывают симпатию к нему. Это значит, что он вряд ли может претендовать на звание действительно «национального лидера», и сформировать стабильное и уверенное правительство ему будет весьма непросто.
На выборах не обошлось и без провалов. Партия Олафа Шольца СДПГ побила исторический антирекорд, получив лишь 16,4%.
В партии теперь грядет «разбор полетов». Тем не менее, она не утратила способность входить в коалиции как младший партнер.
Кроме того, в нынешний парламент не проходит партия, входившая в правительство Шольца — «свободные демократы» (СвдП). Ее глава, экс-министр финансов Кристиан Линднер намекнул о том, что не вынесет провала, и может уйти из политики.
Долго находясь буквально «на грани» при подсчете голосов новая, условно «право-левая», партия Сары Вагенкнехт все же не прошла в бундестаг. Несмотря на серию успешных кампаний в ряде федеральных земель в конце минувшего года, нехватка кадров и недостаточная работа на местах поставили под вопрос ее серьезное политическое будущее. Нерадужно обстоят дела у «Зеленых» — они заметно «сдали» по сравнению с прошлыми выборами.
Зато в правой АдГ царит оптимизм. Они получили свои ожидаемые двадцать с небольшим процентов, став второй по популярности партией. Тем не менее, войти в коалицию с ХДС ей скорее всего не удастся — германский мейнстрим держит ее в политическом «блоке», а недавняя публичная поддержка скандального американского бизнесмена Илона Маска и вице-президента США Джеймса Вэнса не сыграла в глазах немецкого избирателя решающей роли. Время покажет, спровоцирует ли все это серьезный политический и общественный раскол в ФРГ.
Каким будет новое правительство?
Один из основных принципов германской политической системы — это многопартийность правительства. Главный вопрос теперь — какой же будет новая правящая коалиция. Ее формирование — вопрос весьма непростой. Легендарный канцлер ФРГ Конрад Аденауэр любил повторять: «Лучше три избирательные кампании, чем одни переговоры с коалицией». Поэтому главная задача Фридриха Мерца — успешно провести переговоры о создании нового кабинета министров в максимально короткий срок, с учетом всех проблем, которые навалились на Германию — обострение миграционного вопроса, экономический спад, промышленный кризис.
Пока самым вероятным сценарием остается так называемая «большая коалиция» СДПГ и ХДС, хотя теоретически есть и другие варианты, например триада с «Зелеными». Так или иначе, эти партийные комбинации не поменяют общий политический вектор Германии.
Что ждать России
Фридрих Мерц известен как глобалист-трансатлантист. Его глубоко задели антегерманские эскапады Джеймса Вэнса на Мюнхенской конференции, а также радикальный настрой Дональда Трампа на мирный процесс по Украине. Он уже заявил, что его приоритетом будет «достижение независимости от США», имея ввиду позицию администрации Трампа. Так или иначе, ничего «пророссийского» от нового правительства ждать не стоит. АдГ, как и в предыдущий цикл, останется в бессильной оппозиции, несмотря на внушительный для себя результат. Вполне вероятно даже, что Германия при Мерце станет неким антироссийским европейским «хабом», аккумулирующим в себе все общеевропейское противодействие Москве.
Вопрос лишь в том, насколько стабильным окажется новое правительство, которое по сути игнорирует впечатляющий результат АдГ, за которым стоит неприятие людьми мейнстримной политики. Как на это будет реагировать общество? Выйдет ли в ближайшем будущем «Альтернатива» из политической блокады? Куда двинется Германия в условиях жесткой мировой турбулентности? Все это станет ясно довольно скоро.
Автор — Евгения Пименова, историк, политолог-германист, кандидат исторических наук
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