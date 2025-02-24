Политолог Евгения Пименова: почему Германия превратится в антироссийский «хаб» ЕС

Зато в правой АдГ царит оптимизм. Они получили свои ожидаемые двадцать с небольшим процентов, став второй по популярности партией. Тем не менее, войти в коалицию с ХДС ей скорее всего не удастся — германский мейнстрим держит ее в политическом «блоке», а недавняя публичная поддержка скандального американского бизнесмена Илона Маска и вице-президента США Джеймса Вэнса не сыграла в глазах немецкого избирателя решающей роли. Время покажет, спровоцирует ли все это серьезный политический и общественный раскол в ФРГ.