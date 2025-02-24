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В Башкирии хотят увеличить площадь города Дюртюли

В Башкирии хотят увеличить площадь города Дюртюли.

Источник: администрация Дюртюлинского района

В ближайшее время границы города Дюртюли в Башкирии могут расшириться за счет части территории Такарликовского и Учпилинского сельсоветов Дюртюлинского района. Это предусмотрено законопроектом об изменении границ отдельных муниципальных образований района. Депутаты Госсобрания РБ одобрили его в первом чтении, сообщает пресс-служба регионального парламента.

По словам председателя Госсобрания Константина Толкачева, такое решение закономерно с учетом развития города, который нуждается в дополнительных площадях для развития инфраструктуры, новых участках для жилищного строительства. Кроме того, удастся исправить технические ошибки, ранее допущенные при определении границ сельских поселений.