В Башкирии хотят увеличить площадь города Дюртюли.

В ближайшее время границы города Дюртюли в Башкирии могут расшириться за счет части территории Такарликовского и Учпилинского сельсоветов Дюртюлинского района. Это предусмотрено законопроектом об изменении границ отдельных муниципальных образований района. Депутаты Госсобрания РБ одобрили его в первом чтении, сообщает пресс-служба регионального парламента.