В Казахстане обновили правила учета призывников

На основе данных о приписке граждан к призывным участкам МОВУ района (города областного значения) проводят предварительное распределение призывных ресурсов по видам и родам войск Вооруженных сил, других войск и воинских формирований республики, предварительный отбор кандидатов для обучения по военно-техническим и иным специальностям в специализированных организациях Министерства обороны РК и отбирают лиц, желающих поступить в военные, специальные учебные заведения.