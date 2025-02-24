В Совбезе назвали цель визита Шойгу в Индонезию и Малайзию

В апреле 2024 года военный атташе посольства России в Индонезии Максим Лукьянов заявил, что Москва готова вернуться к переговорам о закупке российских истребителей Су-35 Джакартой, если власти страны сами изъявят такое желание. В 2021 году власти Индонезии отказались от контракта из-за нехватки бюджетных средств.