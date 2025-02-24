Предприятие в Рязанской области загорелось после атаки БПЛА. Военная операция, день 1097-й

09:02 ⚡️ Россия открыта к решению украинского конфликта на основе баланса интересов, в идее президента Путина по урегулированию ситуации есть «компромиссный заряд», заявил РИА Новости замглавы МИД Сергей Рябков.
08:58 Пострадавших и разрушений в результате ночной атаки украинских БПЛА в Орловской области нет, заявил губернатор Андрей Клычков.
«На местах происшествий работают оперативные службы. Мы снова благодарим наших защитников — подразделения ПВО, а также ребят, выполняющих боевые задачи на полях СВО. Вы — настоящие герои!» — отметил глава региона.
08:55 ❗️ Два человека пострадали в результате удара ВСУ по центру Горловки, сообщил мэр Иван Приходько.
08:43 Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер планируют отговорить президента США Дональда Трампа от ведения двусторонних переговоров с Россией по Украине, сообщили источники газеты The Times. По их информации, политики готовы предложить американскому лидеру обязательства Европы по обеспечению будущей безопасности Украины.
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08:30 За три года СВО Россия стала более мощной и единой, люди сплотились вокруг президента и армии, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.
«Сегодня весь мир видит, что планы очередных претендентов на роль победителей России терпят сокрушительное поражение. Что на полях сражений рождается новый, более справедливый миропорядок. Победа России станет победой добра над злом, правды над ложью, разума над безумием», — подчеркнул он.
08:26 Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Евросовета Антониу Кошта прибыли в Киев, сообщило украинское издание «Общественное».
08:23 Взрыв прогремел на окраине Харькова, сообщил мэр Игорь Терехов.
08:19 США пересмотрят подход к взаимодействию с Россией и оказанию помощи Украине, чтобы получать от этого выгоду, заявил помощник президента по нацбезопасности Майк Уолтц. Он объяснил, что американца должны получать «отдачу от осуществленных громадных инвестиций» и добавил, что Штаты рассчитывают на скорое прекращение огня на Украине.
08:17 ❗️ ВСУ нанесли артиллерийский удар по центру Горловки, сообщил мэр города Иван Приходько.
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08:09 США удалось сделать значительные шаги на пути к урегулированию конфликта на Украине, заявил глава Пентагона Пит Хегсет.
«Достигнут большой прогресс. Мы ближе к миру, чем когда-либо», — добавил он и подчеркнул, что президент Дональд Трамп хочет «прочного мира».
08:05 Из-за падения обломков БПЛА произошло возгорание на территории одного из предприятий в Рязанской области, сообщил губернатор Павел Малков.
«По предварительной информации, пострадавших нет, оценивается материальный ущерб. На месте работают оперативные службы», — уточнил он.
08:02 ⚡️ В течение минувшей ночи над российскими регионами перехватили и уничтожили 22 украинских БПЛА — 16 над Орловской, три над Брянской и два над Рязанской областями, еще один — над Крымом.
08:00 Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1097-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.