Предприятие в Рязанской области загорелось после атаки БПЛА. Военная операция, день 1097-й

08:19 США пересмотрят подход к взаимодействию с Россией и оказанию помощи Украине, чтобы получать от этого выгоду, заявил помощник президента по нацбезопасности Майк Уолтц. Он объяснил, что американца должны получать «отдачу от осуществленных громадных инвестиций» и добавил, что Штаты рассчитывают на скорое прекращение огня на Украине.