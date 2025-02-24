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The Times: Британия запретит въезд всем высокопоставленным политикам из РФ

ЛОНДОН, 24 февраля. /ТАСС/. Великобритания в рамках очередного пакета антироссийских санкций планирует запретить въезд в страну всем высокопоставленным политикам, чиновникам и менеджерам. Об этом сообщает газета The Times.

Источник: AP 2024

По ее данным, министерство внутренних дел внесет в санкционные списки «всех региональных и федеральных министров, а также директоров и высокопоставленных менеджеров крупных российских компаний». Ограничительные меры также затронут высокопоставленных чиновников федеральных и государственных ведомств и агентств, менеджмент компаний энергетического и финансового сектора, а также руководство российских СМИ.

Власти страны объясняют необходимость такого шага намерением усилить политическое давление на российское руководство и «снизить угрозы национальной безопасности», которые якобы представляют «связанные с Кремлем элиты». Полный список лиц, подпавших под санкции, будет опубликован министерством внутренних дел.

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