Совбез ООН проголосует по смягченной резолюции США по Украине

Так, в резолюции выражается скорбь по поводу гибели людей во время «российско-украинского конфликта» и подчеркивается, что «главной целью Организации Объединенных Наций является поддержание международного мира и безопасности и мирное урегулирование споров», сообщило агентство со ссылкой на документ.