В ЕС заявили о растрате Польшей €91 млн, предназначенных для помощи Киеву

Радиостанция RMF24 сообщает, что Еврокомиссия (ЕК) проведет окончательную оценку по делу в следующем году, так как соглашение по закупке генераторов, заключенное с RARS, действует до сентября 2026 года. После этого будет принято конкретное решение и установлены сроки возвращения средств.