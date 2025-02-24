В парламенте Приморья потеряли оппозиционного депутата

Независимому депутату Заксобрания Приморья (ЗС ПК) по округу № 2 Геннадию Шульге, попавшему под преследование за демонстрацию экстремистской символики, может грозить лишение мандата из-за прогулов заседаний. Парламентарий не участвует в работе представительного органа в очном формате с лета прошлого года. Комитет ЗС по социальной политике и защите прав граждан, в котором работает Шульга, инициировал изучение уважительности причин его отсутствия. Депутат отказывается комментировать ситуацию до официальных решений. Известно, что он продолжает работать с избирателями онлайн, находясь за пределами страны, но этого недостаточно для сохранения депутатского статуса, сообщает ИА PrimaMedia.
Внеочередное заседание социального комитета, посвященное исчезновению главного «возмутителя спокойствия» в текущем созыве, по информации сайта ЗС ПК, состоялось 24 февраля. В отличие от традиционных заседаний, которые проходят с видеотрансляцией, это прошло без анонсов и в кабинете главы комитета Игоря Чемериса (ЕР).
Как отмечается в проекте решения, в связи с неоднократным неучастием в 2024 и 2025 году депутата Геннадия Шульги в заседаниях комитета, соцкомитет решил предложить комитету по регламенту, депутатской этике и организации работы ЗС «рассмотреть вопрос уважительности причин отсутствия депутата Шульги Г. Б.» на ряде заседаний.
В частности, по подсчетам комитета, он не участвовал в работе 10 заседаний, начиная с июля прошлого года (в 2024 году: 2 и 31 июля, 18 сентября, 23 октября, 20, 21, 25 и 28 ноября; в 2025 году: 22 января и 19 февраля).
Вместе с тем, согласно ст. 12 закона о статусе депутата ЗС ПК, парламентарий обязан лично принимать участие в заседаниях Заксобрания, комитета, комиссий, членом которых он является. Если же депутат не может по уважительным причинам участвовать в заседаниях парламента или комитета, он должен заблаговременно в письменной форме с указанием причины отсутствия и приложением соответствующих документов проинформировать председателя ЗС или главу комитета соответственно.
Депутаты поддержали обращение к регламентному комитету, причем «за» проголосовал и сам депутат-прогульщик, который на этот раз смог принять участие в заседании и тем самым прервал череду пропусков.
Как поделился с корр. ИА PrimaMedia Геннадий Шульга, заседание прошло в формате опроса, и он свою позицию выразил еще на прошлой неделе, 21 февраля. По ситуации в целом парламентарий пока воздерживается от комментариев — до того, как «как все случится».
По данным агентства, парламентарий находится за пределами России в одной из стран Юго-Восточной Азии. Физическое отсутствие, впрочем, не мешает Шульге работать по чувствительной повестке и направлять депутатские запросы.
Однако краевое законодательство под исполнением депутатских полномочий предполагает выполнение определенных обязанностей. Так, если депутат в течение календарного года более пяти раз подряд без уважительных причин не участвует в заседаниях комитета, членом которого он является, и иных мероприятиях Заксобрания, то это считается систематическим неисполнением обязанностей. В случае работы с избирателями под систематическое неисполнение попадает годовое отсутствие таковой.
Согласно п. 13 ст. 3 закона «О статусе депутата», отсутствие депутата Заксобрания Приморья без уважительных причин на всех заседаниях парламента в течение шести месяцев подряд является основанием для досрочного сложения его полномочий.
В информационной системе парламента на данный момент отсутствуют сведения о проведении внеочередного заседания регламентного комитета по данному вопросу. Но этот комитет в текущем созыве работает в основном дистанционно, поэтому в случае острой необходимости собраться в режиме ВКС для депутатов не составит труда. К тому же время еще есть: на этой неделе заседание ЗС вопреки традициям пройдет не в среду, а в пятницу, 28 февраля.
Отметим, что отъезду Геннадия Шульги предшествовало несколько административных дел о демонстрации символики запрещенных в России организаций в паблике Newsbox24 (18+), который он ведет. В одном случае речь шла о рекламной публикации, где была обнаружена символика экстремистского националистического сообщества. Данное административное дело было прекращено. В августе 2024 года депутата задержали из-за поста за 2021 год, где в видео демонстрировалось лого организации, признанной экстремистской в тот же период. Парламентарию назначили штраф в размере 1 тысячи рублей по ст. 20.3 КоАП.
Геннадий Шульга является блогером и автором Newsbox24 (18+). В 2021 году он избрался в Заксобрание Приморья по округу № 2, который включает в себя большую часть Первомайского района Владивостока (Тихая, Борисенко, Сафонова, Сахалинская, 50 лет ВЛКСМ, часть Патрокла). На выборах он обошел кандидата «Единой России», действующего на тот момент краевого депутата и журналиста Дмитрия Новикова. Баллотировался Шульга от КПРФ, хотя в партии не состоял.
В мае 2022 года на заседании Заксобрания Приморья депутат Леонид Васюкевич (одномандатник, избранный от КПРФ) зачитал заявление «от группы депутатов» (из четырех человек) к президенту России Владимиру Путину с требованием прекратить специальную военную операцию. Публично заявление поддержал лишь Геннадий Шульга, остальные предполагаемые подписанты позже заявили, что ничего не подписывали. Решением бюро Крайкома КПРФ Шульгу и Васюкевича исключили из фракции КПРФ. В иные фракции они не вступили и свою не образовали, так и оставшись независимыми депутатами.