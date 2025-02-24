В парламенте Приморья потеряли оппозиционного депутата

В информационной системе парламента на данный момент отсутствуют сведения о проведении внеочередного заседания регламентного комитета по данному вопросу. Но этот комитет в текущем созыве работает в основном дистанционно, поэтому в случае острой необходимости собраться в режиме ВКС для депутатов не составит труда. К тому же время еще есть: на этой неделе заседание ЗС вопреки традициям пройдет не в среду, а в пятницу, 28 февраля.