Главные новости 24 февраля 2025 года

Руководство ряда правительственных ведомств в США, в том числе ФБР, Госдепа и Минобороны, обратились с просьбой к сотрудникам не исполнять распоряжение главы Департамента эффективности и госуправления Илона Маска о предоставлении отчетов о работе. Отказ от выполнения приказа грозит увольнением.