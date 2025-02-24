Главные новости 24 февраля 2025 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 24 февраля 2025 года.
В Германии объявили результаты выборов в бундестаг
Большинство голосов на выборах в немецкий парламент набрал оппозиционный блок Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза. Его лидер Фридрих Мерц займет место канцлера. На втором месте — АдГ. СДПГ действующего канцлера Олафа Шольца — только на третьем месте.
ФБР, Госдеп и Пентагон игнорируют приказ Маска
Руководство ряда правительственных ведомств в США, в том числе ФБР, Госдепа и Минобороны, обратились с просьбой к сотрудникам не исполнять распоряжение главы Департамента эффективности и госуправления Илона Маска о предоставлении отчетов о работе. Отказ от выполнения приказа грозит увольнением.
Замглавы МИД РФ раскрыл, чем грозит прекращение огня на Украине
Введение режима прекращения огня на Украине без решения проблем, которые привели к кризису, и долгосрочного урегулирования может вызвать возобновление конфликта и грозит тяжелыми последствиями, в том числе ухудшением российско-американских отношений. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.
Австралия ввела крупнейший пакет антироссийских санкций
Правительство Австралии объявило о введении ограничений в отношении 70 россиян и 79 российских компаний. В список попали граждане и предприятия, которые, по мнению австралийских властей, сотрудничают с Северной Кореей и распространяют фейки про Украину.
Макрон и Стармер намерены уговорить Трампа отменить переговоры с РФ
Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер планируют убедить американского лидера Дональда Трампа затормозить переговорный процесс с Россией по поводу украинского кризиса. В обмен Европа возьмет на себя обеспечение гарантий безопасности для Киева.