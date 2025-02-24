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Главные новости 24 февраля 2025 года

Последние новости за сегодня — 24 февраля 2025 года. Рассказываем, что произошло в России и мире. Главные и ключевые события дня в проекте Новости Mail.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 24 февраля 2025 года.

В Германии объявили результаты выборов в бундестаг

Источник: AP 2024

Большинство голосов на выборах в немецкий парламент набрал оппозиционный блок Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза. Его лидер Фридрих Мерц займет место канцлера. На втором месте — АдГ. СДПГ действующего канцлера Олафа Шольца — только на третьем месте.

ФБР, Госдеп и Пентагон игнорируют приказ Маска

Источник: AP 2024

Руководство ряда правительственных ведомств в США, в том числе ФБР, Госдепа и Минобороны, обратились с просьбой к сотрудникам не исполнять распоряжение главы Департамента эффективности и госуправления Илона Маска о предоставлении отчетов о работе. Отказ от выполнения приказа грозит увольнением.

Замглавы МИД РФ раскрыл, чем грозит прекращение огня на Украине

Источник: РИА "Новости"

Введение режима прекращения огня на Украине без решения проблем, которые привели к кризису, и долгосрочного урегулирования может вызвать возобновление конфликта и грозит тяжелыми последствиями, в том числе ухудшением российско-американских отношений. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

Австралия ввела крупнейший пакет антироссийских санкций

Источник: AP 2024

Правительство Австралии объявило о введении ограничений в отношении 70 россиян и 79 российских компаний. В список попали граждане и предприятия, которые, по мнению австралийских властей, сотрудничают с Северной Кореей и распространяют фейки про Украину.

Макрон и Стармер намерены уговорить Трампа отменить переговоры с РФ

Источник: AP 2024

Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер планируют убедить американского лидера Дональда Трампа затормозить переговорный процесс с Россией по поводу украинского кризиса. В обмен Европа возьмет на себя обеспечение гарантий безопасности для Киева.