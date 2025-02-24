Алексей Текслер в День защитника Отечества почтил память героев

— Это праздник мужества и отваги, дань глубокого уважения и благодарности воинам всех поколений, чья жизнь стала достойным примером стойкости, героизма, безграничной преданности своей Родине, — сказал Алексей Текслер. — Символично, что 2025 год объявлен президентом России Годом защитника Отечества и 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Опора на мощь Вооружённых Сил всегда помогала нашей стране выстоять в самых трудных испытаниях, победить любого агрессора.
Также Алексей Текслер наградил защитников Отечества в Областной клинической больнице № 2. Секретарь партии побывал в ГБУЗ «ОКБ № 2», чтобы лично поздравить военнослужащих, проходящих лечение после участия в специальной военной операции, и вручить награды «За смелость и отвагу». Знака отличия «За смелость и отвагу» удостоены трое южноуральцев — участников СВО.
Губернатор подчеркнул важность поддержки военнослужащих и их семей, отметив, что областные власти приложат все усилия для успешной реабилитации и дальнейшей интеграции в жизнь.
С августа 2024 года в ГБУЗ «ОКБ № 2» развёрнуты специализированные места для оказания медицинской помощи военнослужащим. За этот период более 580 участников спецоперации получили лечение, пройдя высококвалифицированное хирургическое и травматологическое лечение, включая эндопротезирование суставов и коррекцию металлоконструкций.
А вечером для участников специальной военной операции, членов их семей, в том числе родных погибших бойцов состоялся концерт в театре драмы имени Наума Орлова. Алексей Текслер выступил с приветственной речью, и подчеркнул особую значимость этого дня для страны.
— Уважаемые друзья! Поздравляю вас с Днём защитника Отечества! — сказал Алексей Текслер. — Для нашей страны это особенный день. Праздник мужественных, отважных людей, настоящих патриотов своей Родины. Тех, для кого верность воинскому долгу и присяге — не просто слова, а главный жизненный принцип.
Губернатор отметил, что Год защитника Отечества, объявленный президентом России Владимиром Путиным, посвящён не только 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, но и нынешним защитникам, которые отстаивают интересы страны и защищают мирных граждан в ходе специальной военной операции.
Он подчеркнул мужество и стойкость российских бойцов, а также активную поддержку, оказываемую Челябинской областью Вооружённым силам: передача снаряжения и оборудования, помощь воинским частям, ремонт и оснащение военного госпиталя, создание современного здания для областного филиала госфонда «Защитники Отечества» и Единого центра поддержки и реабилитации участников специальной военной операции, а также активная работа оборонных предприятий региона.
В рамках концерта также состоялась церемония награждения военнослужащих и гражданских лиц, внесших значительный вклад в укрепление обороноспособности страны и поддержку участников специальной военной операции. Для южноуральских воинов выступили творческие коллективы Челябинской области. В заключительной части концерта выступил народный артист России — Дмитрий Певцов.
Напомним, В Челябинской области стартовала образовательная программа «Герои Южного Урала». Только за два дня заявки на участие подали 269 ветеранов и участников СВО. Победители конкурсного отбора смогут пройти годовое обучение под наставничеством министров, глав муниципалитетов и руководителей крупных предприятий. По завершению программы они смогут применить полученные навыки и компетенции на работе в органах государственной и муниципальной власти или в коммерческих организациях.