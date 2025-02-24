Алексей Текслер в День защитника Отечества почтил память героев

Напомним, В Челябинской области стартовала образовательная программа «Герои Южного Урала». Только за два дня заявки на участие подали 269 ветеранов и участников СВО. Победители конкурсного отбора смогут пройти годовое обучение под наставничеством министров, глав муниципалитетов и руководителей крупных предприятий. По завершению программы они смогут применить полученные навыки и компетенции на работе в органах государственной и муниципальной власти или в коммерческих организациях.