Бывший вице-мэр Екатеринбурга возглавил Кировский район

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии, им стал Андрей Корюков.
До нового назначения Корюков занимал пост заместителя главы Екатеринбурга. Орлов пожелал бывшему вице-мэру успехов в работе и выразил уверенность, что Кировский продолжит свое динамичное развитие во всех сферах.
«Учитывая опыт и компетенции, которыми обладает Андрей Александрович, не сомневаюсь, что район будет в надежных руках», — заявил мэр.
В свою очередь, Корюков поблагодарил главу Екатеринбурга за доверие.
«Район интересный. Работы впереди много, чтобы обеспечить территории лидирующие позиции», — отметил новый глава Кировского района.