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Бывший вице-мэр Екатеринбурга возглавил Кировский район

В понедельник, 24 февраля, глава Екатеринбурга Алексей Орлов представил городу нового главу Кировского района.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии, им стал Андрей Корюков.

До нового назначения Корюков занимал пост заместителя главы Екатеринбурга. Орлов пожелал бывшему вице-мэру успехов в работе и выразил уверенность, что Кировский продолжит свое динамичное развитие во всех сферах.

«Учитывая опыт и компетенции, которыми обладает Андрей Александрович, не сомневаюсь, что район будет в надежных руках», — заявил мэр.

В свою очередь, Корюков поблагодарил главу Екатеринбурга за доверие.

«Район интересный. Работы впереди много, чтобы обеспечить территории лидирующие позиции», — отметил новый глава Кировского района.