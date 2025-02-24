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СМИ рассказали, что ждет Зеленского в ближайшие недели

МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Владимира Зеленского в ближайшие недели ждет самая опасная фаза конфликта, пишет Financial Times.

Источник: Reuters

«В ближайшие недели руководство Зеленского вступит в самую опасную фазу», — говорится в материале.

Обозреватели указали, что украинскому политику на фоне президентства Дональда Трампа и в условиях своей угасающей популярности придется пытаться удерживать Запад на стороне своей страны.

В воскресенье Зеленский отказался выплачивать требуемые Трампом 500 миллиардов долларов в рамках сделки о передаче доходов от добычи украинских полезных ископаемых в качестве компенсации за помощь от США. Он заявил, что «не подпишет то, что будут выплачивать десять поколений украинцев».

В этот же день западные СМИ со ссылкой на анонимный источник сообщали об отказе республики создать соответствующий компенсационный фонд.

Глава Белого дома 3 февраля заявил, что Вашингтон ожидает от Киева гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на финансовую и военную помощь. Газета The Washington Post со ссылкой на конгрессменов 14 февраля сообщила, что американские чиновники на встрече с Зеленским в Мюнхене предложили ему документ, который передал бы США права на 50 процентов еще не добытых минеральных ресурсов Украины. Зеленский на следующий день заявил, что отказал вице-президенту США Джей Ди Вэнсу в подписании этого соглашения.

При этом в субботу глава американского Минфина Скотт Бессент сообщил, что проект будущего соглашения по экономическому партнерству США и Украины предусматривает, что доходы, полученные Киевом от добычи природных ископаемых и других активов, будут направляться в специальный фонд, контроль над которым отойдет Вашингтону.