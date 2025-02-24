СМИ рассказали, что ждет Зеленского в ближайшие недели

Глава Белого дома 3 февраля заявил, что Вашингтон ожидает от Киева гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на финансовую и военную помощь. Газета The Washington Post со ссылкой на конгрессменов 14 февраля сообщила, что американские чиновники на встрече с Зеленским в Мюнхене предложили ему документ, который передал бы США права на 50 процентов еще не добытых минеральных ресурсов Украины. Зеленский на следующий день заявил, что отказал вице-президенту США Джей Ди Вэнсу в подписании этого соглашения.