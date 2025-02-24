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Глава МИД Беларуси посетит Швейцарию

Руководитель внешнеполитического ведомства республики примет участие в мероприятиях ООН, где он представит позицию Минска по вопросам безопасности.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 24 фев — Sputnik. Белорусская делегация во главе с министром иностранных дел Максимом Рыженковым отправилась в Женеву для участия в 58-й сессии Совета ООН по правам человека и Конференции по разоружению, сообщили в пресс-службе МИД республики.

Рабочая поездка в Швейцарию продлится с 24 по 26 февраля. Глава дипведомства выступит на мероприятиях высокого уровня, примет участие в министерской встрече государств-членов Группы друзей в защиту Устава ООН, а также проведет переговоры с руководством расположенных в Женеве организаций системы Организации Объединенных Наций.

В ходе своего визита Рыженков представит позицию Минска по вопросам безопасности в регионе и мире в целом, расскажет о подходах белорусской стороны к деятельности СПЧ, сделав акцент на проблемные аспекты и пути их решения. Кроме того, министр обозначит основные приоритеты председательства Беларуси в ЕАЭС.

«Особое внимание предполагается уделить вопросам незаконного использования отдельными странами односторонних принудительных мер, нарушающих Устав ООН и права человека», — добавили в МИД.

В Женеве Максим Рыженков планирует провести двусторонние переговоры с коллегами из Европы, Латинской Америки, Ближнего Востока и стран Юго-Восточной Азии.