Глава МИД Беларуси посетит Швейцарию

В ходе своего визита Рыженков представит позицию Минска по вопросам безопасности в регионе и мире в целом, расскажет о подходах белорусской стороны к деятельности СПЧ, сделав акцент на проблемные аспекты и пути их решения. Кроме того, министр обозначит основные приоритеты председательства Беларуси в ЕАЭС.