Глава МИД Беларуси посетит Швейцарию

Рабочая поездка в Швейцарию продлится с 24 по 26 февраля. Глава дипведомства выступит на мероприятиях высокого уровня, примет участие в министерской встрече государств-членов Группы друзей в защиту Устава ООН, а также проведет переговоры с руководством расположенных в Женеве организаций системы Организации Объединенных Наций.
В ходе своего визита Рыженков представит позицию Минска по вопросам безопасности в регионе и мире в целом, расскажет о подходах белорусской стороны к деятельности СПЧ, сделав акцент на проблемные аспекты и пути их решения. Кроме того, министр обозначит основные приоритеты председательства Беларуси в ЕАЭС.
«Особое внимание предполагается уделить вопросам незаконного использования отдельными странами односторонних принудительных мер, нарушающих Устав ООН и права человека», — добавили в МИД.
В Женеве Максим Рыженков планирует провести двусторонние переговоры с коллегами из Европы, Латинской Америки, Ближнего Востока и стран Юго-Восточной Азии.