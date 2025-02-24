Правительство Молдовы будет развивать профессионально-техническое образование

КИШИНЕВ, 24 фев — Sputnik. Более 32 миллионов леев направит Министерство образования и исследований для 19 профессионально-технических учебных заведений. Средства пойдут на модернизацию образовательной инфраструктуры и улучшение условий для учащихся. Получатели субсидий были отобраны на основе конкурса среди 99 учебных заведений.
Финансирование, выделенное министерством, будет направлено на ремонт общежитий, а именно на повышение энергоэффективности зданий. Проект также предполагает ремонт классов, лабораторий и учебных мастерских, для которых будет закуплена новая мебель, специальное оборудование, классы оснастят передовыми технологиями, чтобы привлечь большее количество учеников и студентов.
В Молдове на сегодняшний день действует 81 профессионально-техническое учебное заведение, а именно: 14 центров передового опыта (в том числе два частных), 35 колледжей (из них шесть частных) и 32 профессиональные школы.