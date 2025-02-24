Правительство Молдовы будет развивать профессионально-техническое образование

Финансирование, выделенное министерством, будет направлено на ремонт общежитий, а именно на повышение энергоэффективности зданий. Проект также предполагает ремонт классов, лабораторий и учебных мастерских, для которых будет закуплена новая мебель, специальное оборудование, классы оснастят передовыми технологиями, чтобы привлечь большее количество учеников и студентов.