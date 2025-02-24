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Кадровый вопрос: Аксенов назначил нового советника

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев — РИА Новости Крым. Новым советником главы Крыма Сергея Аксенова стал советник гендиректора «Росэнергоатома» Ренат Карчаа. Об этом Аксенов сообщил в своем ТГ-канале.

Источник: AP 2024

«На должность советника Главы Республики Крым назначен Ренат Иванович Карчаа. Желаю Ренату Ивановичу успехов и плодотворной работы», — написал глава республики.

Ренат Карчаа — политтехнолог, абхазский и российский государственный деятель, советник генерального директора концерна «Росэнергоатом».

Родился в 1966 году в Уфе. Детство и юность провел в Сухуми. В 1990-м с отличием окончил биолого-географический факультет Абхазского государственного университета, в 1996 году защитил диссертацию в Российской академии государственной службы при президенте РФ, став кандидатом социологических наук.