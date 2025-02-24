Будущий канцлер Германии высказался об улучшении отношений с Россией

Ранее издание Politico сообщило, что Мерц, который в ближайшие месяцы может прийти к власти, «будет гораздо жестче» относиться к России и ее лидеру Владимиру Путину, во многом в противовес предыдущей политике действующего канцлера Олафа Шольца. Авторы материала предполагают, что помощь ФРГ Украине заметно возрастет, как в экономической, так и военной сфере после смены правительства.